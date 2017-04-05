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btk'dan periscope açıklaması

BTK'DAN PERİSCOPE AÇIKLAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK), mahkeme tarafından verilen karar ile erişime engellenen Periscope ile ilgili bir açıklama yaptı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 15:06
Puan Ver : Btk'dan Periscope Açıklaması(10/10)7


"Periscope.tv" alan adı ve @periscopeco Twitter hesabı için ilgili mahkeme tarafından verilen erişim engelleme kararı ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yazılı bir açıklama yapıldı. 



BTK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 



"Twitter'a ait “periscope.tv” isimli internet sitesine ve @periscopeco Twitter kullanıcı hesaplarına marka tecavüzü yapıldığı gerekçesiyle İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir kapsamında erişim engelleme kararı verilmiş ve uygulanmak üzere 31 Mart 2017 tarihinde Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmiştir.



Bilindiği gibi İnternet ortamında bulunan yasadışı içeriklere yönelik erişimin engellenmesi kararları 5651 sayılı Kanuna ve diğer bazı kanunlara dayalı olarak mahkemeler ve ilgili kurumlarca verilebilmektedir.



 



kaynak:ntv








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