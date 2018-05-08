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'Bu adam sevilmez mi?' demişti! Üzücü haber geldi

'BU ADAM SEVİLMEZ Mİ?' DEMİŞTİ! ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Dört yıldır meme kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki Nebahat Köse 15 yıl önce boşandığı eşi 60 yaşındaki Turan Köse ile tedavi gördüğü hastanede yeniden evlendikten 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : 'bu Adam Sevilmez Mi?' Demişti! Üzücü Haber Geldi(9/10)5

Antalya'da 4 yıldır meme kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki Nebahat Köse, hastalığını öğrendiği andan itibaren kendisini yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi 60 yaşındaki Turan Köse ile tedavi gördüğü hastanede yeniden evlendikten 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Bundan 15 yıl önce boşandığı eşiyle hastanede kıydığı nikahla Türkiye'de gündeme oturan Nebahat Köse, amansız hastalığa karşı hayata tutunamadı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Köse'nin cenazesi, işlemlerinin ardından önce Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

'BU ADAM SEVİLMEZ Mİ?'

Köse'nin "Bu adam sevilmez mi?" diyerek 11 gün önce yeniden hayatını birleştirdiği eski eşi Turan Köse, bir an bile cenazesinin başından ayrılmadı, taziyeleri kabul etti.

Turan Köse'nin önceki evliliğinden olan iki çocuğunun da üvey annelerini yalnız bırakmadığı evinin önünde dua okundu.

Nebahat Köse için Merkez Hasan Nurlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı, helallik alındı.

EŞİNİN TABUTUNU OMUZLADI

"Onu Allah'tan başka kimselere emanet edemem." diyerek öpüp kokladığı eşinin tabutunu omuzlayan Turan Köse, Bahçeyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarını akıttığı toprağa elleriyle bıraktı.

Ağır ceza mahkemesi katipliğinden emekli Nebahat Köse ile ticaretle uğraşan Turan Köse, 24 yıllık evliliklerini 15 yıl önce sonlandırmıştı. 2 çocuk sahibi çift, boşanmış olmalarına rağmen birbirlerinden kopamamış, Turan Köse'nin daha önce akciğer rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğunda hastanede bir ay boyunca başında Nebahat Köse beklemişti. Göğsündeki farklılıklar üzerinde 4 yıl önce gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulan Nebahat Köse'ye de zor günlerinde eski eşi Turan Köse sahip çıkmıştı. Hastanede resmi nikah kıyarak hayatlarını birleştiren çift, bu en özel anlarını haberleştiren AA muhabirine teşekkür ederek birlikte çok mutlu olduklarını, bu güzelliği ikinci kez "evet" diyerek taçlandırdıklarını dile getirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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