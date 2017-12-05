Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
Türk Futbolu Batıyor, 9 Takımın Puanı Silindi
Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
Ab, Vergi Cenneti Ülkelerden Oluşan Bir Kara Liste Yayınladı
Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
Dursun Özbek: Igor Tudor İle Yola Devam Edeceğiz
Ab'den Abd'ye Kudüs Uyarısı: Ciddi Sonuçları Olur
Macarlardan, İltica Eden Sporcularla İlgili Kafa Karıştıran Açıklama
Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
Trump, Abbas'ı Arayarak Kararını Açıkladı: Büyükelçiliğimizi Küdüs'e Taşıyacağız
Bu Akşamki Dev Maç Şifresiz Kanalda
İspanyol Kaleci Casillas Devre Arasında İngiltere Yolcusu
5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
Yurt Dışına Yarışmaya Giden Türk Takımı İltica Etti
Beşiktaş, Galatasaray Ve Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi
Real Madrid'li Ronaldo'ya Oğlundan Darbe: İdolüm Messi

Bu akşamki dev maç şifresiz kanalda

BU AKŞAMKİ DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Şampiyonlar Liginde oynanacak Bayern Münih - PSG mücadelesi, bu akşam TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Tarih : 05 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Bu Akşamki Dev Maç Şifresiz Kanalda(8/10)4

Bayern Munih ile PSG Şampiyonlar Liginde haftanın maçında karşı karşıya gelecek. 5'te 5 yaparak 15 puan toplayan PSG rakibini deplasmanda da yenerek grubu namağlup bitirmek istiyor. Alman ekibi ise deplasmanda 3-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor.

Bu akşam saat 22.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Akşamki  Dev  Maç  Şifresiz  Kanalda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER