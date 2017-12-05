Şampiyonlar Liginde oynanacak Bayern Münih - PSG mücadelesi, bu akşam TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Bayern Munih ile PSG Şampiyonlar Liginde haftanın maçında karşı karşıya gelecek. 5'te 5 yaparak 15 puan toplayan PSG rakibini deplasmanda da yenerek grubu namağlup bitirmek istiyor. Alman ekibi ise deplasmanda 3-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor.

Bu akşam saat 22.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Kaynak: haberinburada