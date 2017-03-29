Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

bu araçtan sağ çıktı

BU ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tarih : 29 Mart 2017, 13:13
Puan Ver : Bu Araçtan Sağ Çıktı(6/10)7


 Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım İlçesi Otosansit metro istasyonu yakınlarında hafriyat kamyonuyla,özel otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü K.G. yaralandı. Yaralanan K.G.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, 112 acil servise haber verildi. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.



K.G'nin gözünden ameliyat olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Bu  Araçtan  Sağ  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER