BU ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI
Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım İlçesi Otosansit metro istasyonu yakınlarında hafriyat kamyonuyla,özel otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü K.G. yaralandı. Yaralanan K.G.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, 112 acil servise haber verildi. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
K.G'nin gözünden ameliyat olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
kaynak:haberler
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