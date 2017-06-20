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bu araçtan sağ kurtuldular

BU ARAÇTAN SAĞ KURTULDULAR

Bolu'da D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:09
Puan Ver : Bu Araçtan Sağ Kurtuldular(9/10)10


Bolu'da D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks aracıyla Ankara istikametine seyreden Ömer Talha Bıyık idaresindeki 14 GF 717 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen aracın ön kısmı yön levhasının önünde kalırken, geri kalan bölümü yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta bulunan arkadaşları Tayfun Özkapu ve Yunus Açıkgöz ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kazadan ufak sıyrıklarla kurtulan Ömer Talha Bıyık, şoka girerek arkadaşlarını aradı.



Çevredeki vatandaşlara arkadaşlarının durumunu soran Bıyık, vatandaşların "Arkadaşların iyi, ambulansta tedavi oluyorlar" sözlerine rağmen uzun süre ikna olmadı. Daha sonra ambulanstaki arkadaşlarının yanına giden ve yaşadıklarını öğrenen Talha Bıyık, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



 



kaynak:haberler








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