BU BAKTERİ İNSANLIĞI TEHDİT EDİYOR, BAKIN NASIL BULAŞIYOR!
Kene, sivrisinek, atsineği, bit gibi kan emen canlıların yanı sıra kedi ve köpeklerden de bulaşan 'Lyme' bakterisi insanlığı tehdit ediyor.
'İçimizdeki sessiz katil' olarak nitelendirilen bu bakteri, kalp krizi, şizofreni, bipolar bozukluk, beyin tümörü, bazı kanser türleri, otizm, huzursuz bacak sendromu, ürtiker, haşimato tiroidi, Alzheimer, Parkinson, MS ve ALS de aralarında olmak üzere tam 350 hastalığı taklit ediyor.
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