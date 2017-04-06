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bu baraj hem para basacak hem de...

BU BARAJ HEM PARA BASACAK HEM DE...

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'a yapılan “19 Mayıs Dağköy Barajı” yıllık 22 milyon metreküp içme suyu ve 76 bin zirai alanın sulanmasını sağlayarak ülke ekonomisine senelik 27 milyon 636 bin TL katkı ve 3 bin 800 kişiye de istihdam alanı sağlayacak.

Tarih : 06 Nisan 2017, 17:27
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DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık, İl Koordinasyon Kurulu'nda Türkiye'ye katkı sağlayacak projeler hakkında bilgiler verdi. Kurum olarak şu anda devam eden 66 projelerinin bulunduğunu ifade eden Ahmet Kanık, "DSİ 7. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya olmak üzere 5 il bulunmaktadır.



Kurumumuza ait toplam 66 adet proje bulunmaktadır. Projelerden 64'ü tarım sektörü, 2 tanesi ise hizmet sektöründedir. Bu projelerin toplam tutarı 1 milyar 31 milyon 531 bin TL'dir. Projelerin parasal gerçekleşme oranı yüzde 7 olurken, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 15 seviyesindedir. Projelerden 50 adetinin yapımına devam edilirken, 11 adetinin ihale aşaması devam etmektedir. 5 projeye ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanılamamıştır" dedi.



 



kaynak:milliyet








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