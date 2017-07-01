BU CAMİNİN NE KUBBESİ NE ÇATISI VAR
Gümüşhane'de Fatih Sultan Mehmet Han'ın Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde, 556 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor, camiyi her yıl binlerce insan ziyaret ediyor.
Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan ve yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden olan Kadırga Yaylası'nda bulunan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 556 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor. Yaz aylarında Cuma günleri yaylada kurulan halk pazarı nedeniyle çevre il, ilçe, köy ve yaylalardan Kadırga'ya akın eden vatandaşlar, Cuma namazını üzeri açık camide kılıyor.
CAMİNİN TABANI DOĞAL ÇİM
Otel, lokanta, kahvehane, bakkal, manav gibi yeme, içme ve konaklama tesislerinin bulunduğu yaylada bulunan ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın namaz kıldığı rivayet edilen açık caminin tabanı da doğal çim. Camiye giren vatandaşlar ayakkabılarını duvarların üzerine koyduktan sonra çim üzerinde namazını kılıyor. Erkeklerin camiyi terk etmesinin ardından bu kez kadınlar camide öğle namazını kılıyor.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar