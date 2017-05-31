Kekik, lezzetiyle ün yapmış hemen hemen dünyanın her yerinde hem taze hem de kurutulmuş haliyle tüketilen bir bitkidir. Çok fazla bilinmese de kekiğin çayı da mevcuttur ve oldukça da faydalıdır. İşte kekik çayı tarifi ve kekik çayının faydaları.



Kekik çayı nasıl yapılır?



Kekik çayı kuru ya da taze her iki türlü de yapılmaktadır.



Taze: Kekik yapraklarını dallarından ayrıldıktan sonra ince ince doğrayın. Üzerine 2 bardak kadar kaynamış su dökün ve yaklaşık 5-10 dakika kadar demleyin. Daha sonra süzerek içebilirsiniz.



Kanal7'nin haberine göre kuru: Kuru kekiğin çay haline gelmesinde tazeden tek farkı demlenme süresidir. Kuru naneyi 10-15 dakika kadar demlemeniz gerekmektedir.



Kekik çayının faydaları







Kekik çayı uzamanlar tarafından önerilen bir içecek. Çünkü birçok faydası var.



*Sinir sistemine iyi gelir.



*Kolesterolü düşürür.



*Mideyi rahatlatma özelliği vardır.



*İyi bir idrar söktürücüdür.



*Bağışıklı sistemini güçlendirir.



*Antioksidan özelliği taşır.



*Bronşit ve astım gibi rahatsızlıklara fayda sağlar.



*Romatizma ve kas ağrılarına iyi gelir.



*Ağız kokusunu geçirir.







kaynak:sabah