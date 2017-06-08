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bu da oldu: et ve süt kurumu'nun sahtesi çıktı!

BU DA OLDU: ET VE SÜT KURUMU'NUN SAHTESİ ÇIKTI!

Piyasaya göre ucuz et sattığı için mağazalarında uzun kuyruklar oluşan Et ve Süt Kurumu'nun Antalya'da sahtesi ortaya çıktı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:39
Puan Ver : Bu Da Oldu: Et Ve Süt Kurumu'nun Sahtesi Çıktı!(8/10)9


Dünya Gazetesi'nden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada Kurumun adını ve logosunu kullanan mağazalar olduğu ifade edildi.



Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklama aynen şöyle:



"Antalya ilinde farklı adreslerde Kurumumuz ismini ve logosunu kullanmak suretiyle faaliyet gösteren mağazalar olduğu tespit edilmiştir.



Et ve süt sektöründe, piyasaya güvenilir ve kaliteli ürünler sunan, tüketicilerin ihtiyacını uygun fiyata karşılayan ve sektörde öncü bir kuruluş olan Kurumumuzun, iş bu mağazalar ile herhangi bağlantısı ve ticari ilişkisi yoktur.



Antalya ilinde Kurumumuza ait satış mağazası ya da franchising bayisi bulunmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



 



kaynak:hürriyet








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