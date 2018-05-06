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Bu da oldu! Kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtarak dolandırdı

BU DA OLDU! KENDİSİNİ 'HIZIR ALEYHİSSELAM' OLARAK TANITARAK DOLANDIRDI

Kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttığı A.S.K.'nin bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : Bu Da Oldu! Kendisini 'hızır Aleyhisselam' Olarak Tanıtarak Dolandırdı(5/10)1

Erzurum'da kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttığı A.S.K.'nin bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D., mahkmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HIZIR OLDUĞUNU ANLADIM"

Olay, 1 Mayıs günü merkez Yakutiye ilçesi Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. A.S.K. adlı kişinin yanına giden E.D., kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttı. A.S.K.'ye, "Senden küçükbaş bir kurban hediye etmen isteniyor. Hediye edersen sana daha fazla hediyeler ve müjdeler geleceği bildirmem istendi" dedi. A.S.K. de "Sana nasıl inanacağım?" diye sordu. E.D., "Yanından ayrılıp tekrar geleceğim ve 'Ya Muhammet ya Ali' dersen Hızır olduğumu anlayacaksın" diye cevap verdi. Bunun üzerine A.S.K., ATM'den çektiği bin lirayı E.D.'ye verdi. A.S.K., ismini dahi bilmediği dolandırıcıya Kayseri'ye gitmesi için bir de otobüs bileti aldı.

"DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE ALDANDIM"

Aradanbirkaç geçmesine karşın E.D. geri dönmeyince, dolandırıldığını anlayan A.S.K., polise giderek şikayetçi oldu. Hızır tarafından dolandırıldığını söyleyen A.S.K., "Dış görünüşüne aldandım. Peygamber efendimizin de adını söyleyince kandım" diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDI

Yapılan çalışmayla E.D., Erzincan'ın Tercan ilçesinde yakalanarak Erzurum'a getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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