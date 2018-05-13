Burası Diyarbakır! Balıklar İlçe Merkezine Kadar Geldi
Ata Bindi, Off-Road Aracıyla Tur Attı!
Ligin Dibi Karıştı, Beşiktaş Osmanlı'yı Ateşe Attı
İran'la İş Yapan Şirketler Diken Üstünde! Abd Yaptırıma Hazırlanıyor
Korkunç Ölüm! Banyo Yaparken Elektrik Çarpan Kandın Öldü
Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'dan Aldığı Puanla Ligde Kalmayı Garantiledi
Bu Durgun Su 5 Canı Birden Yuttu! 2 Kişi Hala Aranıyor
Görüntüler İstanbul'dan! Kore Uçağı, Thy Uçağına Çarptı
Ankara'da Kritik Maç Başladı
Havada 'garip Koku' Paniği! Yolcular Fenalaştı, Uçak Acil İniş Yaptı
Türkiye'nin Hamlesi Sonuç Verdi! İhracat 875 Milyon Doları Aştı
Fikret Orman Yönetimi İbra Edildi
'buluntu Flash Bellek'i Hazırlamıştı, Fetö'nün Hususi İmamı Yakalandı
Altın Kemer Maçında Türk Boksörün Rakibi Belli Oldu
Bursa Evinde Fırtına'ya Kapıldı
Anne Kazada Yaşamını Yitirdi, Çocukların Aldığı Hediye Torpido Gözünden Çıktı
Mayıs Ayında Kar Sürprizi! Yağmurla Uyuyup Karla Uyandılar
Emeklilere Ucuz Ev Müjdesi! Başvurular Haziran'da Alınacak
5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
Bursaspor, Batalla'ya Omuzlarda Veda Etti

Bu durgun su 5 canı birden yuttu! 2 kişi hala aranıyor

BU DURGUN SU 5 CANI BİRDEN YUTTU! 2 KİŞİ HALA ARANIYOR

Şanlıurfa Viranşehir'de 7 kişiyi taşıyan otomobil su birikintisine uçtu. Araçtaki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Bu Durgun Su 5 Canı Birden Yuttu! 2 Kişi Hala Aranıyor(8/10)4

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilde, bulunan 7 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. İki kişi ise hala aranıyor.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

5 kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu kaza sonrası su birikintisinde kaybolduğu ileri sürülen 2 kişinin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü su altı polisleri, arama çalışması başlattı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için cenaze araçlarıyla morga götürüldü. Ölenlerin yakınları su birikintisi etrafında sinir krizi geçirdi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Durgun  Su  5  Canı  Birden  Yuttu  2  Kişi  Hala  Aranıyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER