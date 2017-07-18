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Bu fotoğraf, Galatasaraylıların yüreğine su serpti

BU FOTOĞRAF, GALATASARAYLILARIN YÜREĞİNE SU SERPTİ

Sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçındaki Östersunds karşılaşmasında forma giymeyen Belhanda, yapılan son idmana katıldı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 23:00
Puan Ver : Bu Fotoğraf, Galatasaraylıların Yüreğine Su Serpti(10/10)6

Galatasaray'ın Östersunds ile oynayacağı kritik maç öncesi Belhanda'dan iyi haber geldi.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Östersunds maçı öncesi bu akşam Türk Telekom Stadı'nda yapılan antrenmanda Belhanda takımla çalıştı. Belhanda, sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyememişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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