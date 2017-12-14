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Bu Fotoğraf Gomis'in Başını Döndürdü
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Bu fotoğraf Gomis'in başını döndürdü

BU FOTOĞRAF GOMİS'İN BAŞINI DÖNDÜRDÜ

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, kamyonunun arkasına gol sevincinin fotoğrafını yapıştıran şoföre teşekkür etti, "Harikasınız." dedi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Bu Fotoğraf Gomis'in Başını Döndürdü(7/10)3

Galatasaray taraftarlarının Fransız golcü Gomis'e sevgisi bitmiyor. Sarı-kırmızılılar, 15. hafta sona ererken çıktığı 17 maçta 14 gol 3 asist yapan Gomis'e duydukları hayranlıkları çektikleri video ve fotoğraflarla gösteriyor.

KAMYON PAYLAŞIMI GOMIS'İ MEST ETTİ

Tecrübeli futbolcu, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha taraftarlara teşekkür etti.

Kamyonun arkasına gol sevincinin yapıştırmasını yapan bir sürücünün fotoğrafını paylaşan Gomis, "Taraftarlarımızın beni destekleyen mesajları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Harikasınız." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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