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Bu fotoğraf, Mısır'daki katliamın simgesi oldu!

BU FOTOĞRAF, MISIR'DAKİ KATLİAMIN SİMGESİ OLDU!

Mısır'da Cuma namazı sırasında camiye düzenlenen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırının ardından çekilen bir kare, yaşanan vahşetin simgesi oldu.

Tarih : 28 Kasım 2017, 00:40
Puan Ver : Bu Fotoğraf, Mısır'daki Katliamın Simgesi Oldu!(10/10)6

Mısır'da 27'si çocuk 305 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin ise yaralandığı bombalı ve silahlı saldırının yarattığı şok devam ederken, saldırı yerinin görüntüleri de yürekleri yakıyor.

O FOTOĞRAF SALDIRININ SİMGESİ OLDU

El Rawda Camii'ne Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıdan sonra olay yerinden toplanan onlarca ayakkabı, yaşananlarının boyutunu tek başına anlatıyor. Ölenlerden geriye kalan terlikler ve ayakkabılar tek bir yerde toplanırken, bu manzaraya şahit olan başta çocuklar olmak üzere herkes olayın acısını tekrar tekrar yaşıyor.

Olay yerinden vahşetin izlerini taşıyan pek çok fotoğraf gelmesine rağmen, bu kare belki en can yakanı oldu.

SALDIRAN DEAŞ'TI

Saldırı sırasında DEAŞ bayrağı açan militanlar, otomatik silahlala cemaate yaylım ateşi açmıştı. Saldırı sonrası ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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