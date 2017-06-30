BU FOTOĞRAFLAR 'BENZERLİK' TARTIŞMASI YARATTI!
3,5 yıldır birlikte olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen dün akşam mutlu sona ulaştı.
3,5 yıldır birlikte olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen dün akşam mutlu sona ulaştı. Çiftin düğün törenine sanat, spor ve iş dünyasından bir çok ünlü isim katıldı.Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in düğün fotoğraflarını görenler, Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çiftinin düğün görüntüleri ile benzerlik olduğu tartışmasını başlattı ve sosyal medyada bu konu gece boyu en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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