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Bu görüntü taraftarları korkuttu

BU GÖRÜNTÜ TARAFTARLARI KORKUTTU

Galatasaraylı futbolcu Nagatomo, Yeni Malatyaspor maçında aldığı darbe sonrası sakatlandı. Japon futbolcunun bacağını gören taraftarlar, tedirgin oldu.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 13:00
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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında ayağına darbe alan Yuto Nagatomo'nun görüntüsü sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Mücadelenin 2-0'a geldiği dakikalarda rakibinin sol ayağına müdahalesiyle yerde kalan futbolcunun ekrana gelen görüntüsü ilk aşamada herkesi korkuturken Japon futbolcunun oyuna devam etmesi sonrasında taraftarlar derin bir nefes aldı.

Nagatomo, Galatasaray formasıyla çıktığı 13 Süper Lig maçında 3 asist yapma başarısı gösterdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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