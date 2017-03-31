

Donanım dünyasında yeni bir trend mi başlıyor? Çin firması Colorful, GTX 1080 Ti ‘yi içine gömülü LCD ekran ile satışa sunuyor.



Ekran kartları eskiden, önemli görevi olan ancak görev oyuncusu konumunda parçalardı. Ancak, sektörde e-spor ve gamerlık (oyunculuk) kavramları oluşunca, ekran kartları da mümkün olan her bileşeni yanıp sönen LEDışıklarla donatılıp daha da gösterişli olmaya başlayan parçalara döndü. Bunun son örneği ise GTX 1080 Tiekran kartının içine gömülü LCD ekranile gelecek olması oldu.



Çinli ekran kartı üreticisi Colorful, GTX 1080 Ti‘nin firmanın kendi versiyonunda gömülü bir LCDekranile geleceğini duyurdu. Resimde görülebildiği üzere, ekran kartının yan tarafında gömülü bir LCD ekran bulunuyor. Ancak bu ekran ne işe yarar diye merak ediyorsanız firmanın cevabı var.



Bu ekranda GPUkullanımı, anlık sıcaklık değeri, fan durumu gibi bilgiler yer alacak. Bu ekran, PC'desorun olduğunda değerleri LCDekrandan görerek sorunun ekran kartından kaynaklanıp kaynaklanmadığını bulmanızda rol oynayabilir.



Ayrıca firmanın ekran kartındaki tek yeniliği LCD ekran değil. Kartta ayrıca 92 mm‘lik üç adet soğutucu bulunuyor. Ekran kartı, overclockişlemini kolaylaştırmak için gücün daha rahat ve stabil taşınmasını sağlayan 16+2 faz tasarımına sahip.



Colorful'un bu hamlesi donanım dünyasında yeni bir trend başlatabilir. Colorful'un GTX 1080 Ti‘sini almak istiyorsanız Nisan ayında Çin'de satışa sunulacağını belirtelim. Ekran kartının orijinali olan Nvidia GTX 1080 Tiülkemizde de satılıyor. Ancak el yakan fiyatlara sahip olduğun hatırlatalım.



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