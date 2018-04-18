BU GURUR HEPİMİZİN! GALATASARAY EUROCUP'TA ŞAMPİYON OLDU
FIBA Avrupa Kupasındaki temsilcimiz Galatasaray, finalinin ikinci maçında İtalya'nın Reyer takımına 72-65 mağlup olmasına rağmen Avrupa Şampiyonu oldu.
Kadınlar EuroCup'ta final ilk maçını İstanbul'da 90-68 kazanmayı başaran Galatasaray, ikinci maçta İtalyan ekibi Reyer Venezia'ya deplasmanda 72-65 mağlup olsa da şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 16-20 önde kapattı.
TEMSİLCİMİZ SOYUNMA ODASINA 4 SAYI GERİDE GİTTİ
İkinci çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan Venezia, 22-14 periyot skorunu yakalayarak ilk yarıyı 38-34 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte Venezia, farkı 11 sayıya kadar çıkarsa da periyodun son bölümünde Kaela Davis'in etkili oyunuyla geri dönmeyi başaran temsilcimiz, son çeyreğe 58-52'lik skorla girdi.
KARŞILAŞMA 72-65 SONA ERDİ
Son çeyreğin başında Venezia farkı açmayı başarsa da tekrar farkı azaltan temsilcimiz Galatasaray, karşılaşmadan 72-65 mağlup ayrılsa da mutlu sona ulaşan taraf oldu.
Reyer Venezia'da Riquna Williams 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Marie Ruzickova ve Martina Bestagno 12'şer sayıyla oynadılar.
Galatasaray'da Kaela Davis 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Gintare Petronyte 19 sayı, 13 ribaunt ile maçı tamamladı.
Galatasaray, bu sonuçla EuroCup'ta tarihinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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