Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço'ya Hollanda'dan teklif geldi. Alço, Mevlana'yı canlandıracak.

YILLARCA KÖTÜ ADAMI OYNADI, ŞİMDİ İYİ ADAM ROLÜNDE

Meslek hayatında 43 yılı geride bırakan Nuri Alço, iki yeni film 'Karımı Gördünüz mü?' ve 'Vallahi Hortladı' ile sevenleriyle buluşuyor. Alço, yıllarca canlandırdığı 'kötü adam' karakterinin aksine arkadaşlarının zor günlerinde yanında, gençlerin hayatına çekidüzen vermesi için elinden geleni yapan bir karakteri canlandırıyor. Amsterdam'dan kendisine bir teklif geldiğini söyleyen Alço, "Mevlânâ'yı oynatmak istediler" diye konuştu.

"MEVLANA'YI CANLANDIRMAMI İSTEDİLER"

Habertürk'ten Ekin Türkantos'a konuşan Alço, Amsterdam'dan bir proje geldi. Mevlânâ'yı oynatmak istediler. Yabancı bir yapım. Kısmet olursa önümüzdeki dönem için o var" dedi.

Kaynak: haberinburada