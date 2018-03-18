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Bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran dolar oldu

BU HAFTA YATIRIMCISINA EN ÇOK KAZANDIRAN DOLAR OLDU

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,26 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,35, dolar/TL yüzde 2,57, euro/TL de yüzde 2,45 değer kazandı.

Tarih : 18 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Bu Hafta Yatırımcısına En Çok Kazandıran Dolar Oldu(8/10)4

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,26, dolar yüzde 2,57, altın da yüzde 2,35 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 118.978,20, en düşük ise 116.829,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,26'lık artışla 117.216,28 puandan tamamladı.

ALTININ GRAMI 165 LİRA OLDU

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,35 artarak 165,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,31 yükselişle 1.105,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 265,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 271,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,57 değer kazanarak 3,9110 liraya, euro doları da yüzde 2,45'lik artışla 4,8060 liraya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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