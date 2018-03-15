Hükümetten Müjde! 9,9 Milyar Liralık Alacağından Vazgeçiyor
Pilot Melike'ye Veda! Fetö'nün Elinden Aldığı Rütbe, Tabutuna Serildi
Ayşe Ve Aslı'ya Ortak Tören! Annesi Ağlayarak Tabutuna Omuz Verdi
Jeremy Chardy'yi 2-0 Yenen Federer, Indian Wells'te Çeyrek Finalde
İran'da Düşen Jette Ölen 9 Kişiye Veda! Lianna Ve Eda İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor
Bakan Sarıeroğlu: 4 Kanser İlacı Daha Ödeme Listesine Alındı
Çakarlı Araca Ceza Kesen Polisin Neden Açığa Alındığı Ortaya Çıktı!
Üsküdar'da 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Şoföre 15 Yıl Hapis Cezası İsteniyor
2 Buçuk Metrelik Dev Piton, Banyoda Duş Alırken Görüntülendi
Pera Palas İsmi İçin Marka Davası Açıldı
Alman Basını: İstanbul'daki Cehennemi Bayern Soğuttu
Soyacakları Dükkana Çatıdan Girmek İsteyen Hırsızlar, Başka Dükkanın İçine Düşünce Yakayı Verdi
Çete Üyesi Görgü Tanığını Öldürmek İsterken Kendi Sonunu Getirdi
Afrin'in Yüzde 70'inde Tamamen Güvenlik Sağlandı!
Suudi Prens Havaalanında İntihar Etti
Berna Laçin, Zayıflamak İçin Gittiği Avusturya Ormanlarında Kayboldu
Altının Yükselişi Devam Ediyor
Çiftlik Bank'ta Yeni Skandal! Kaçak Ceo, Uruguay'dan Kimlik Almış
Kulüpten Kendi Parasını Alamayan Burak, 6 Futbolcunun Parasını Ödedi
İyi Parti'de Üst Düzey İstifa! Sosyal Medyadan Duyurdu

Bu halini unutun! Deniz, eridikçe eriyor

BU HALİNİ UNUTUN! DENİZ, ERİDİKÇE ERİYOR

90 kiloya kadar çıkan Deniz Seki, 1 ayda 18 kilo verdi. Popstar'da jürilik yapan Seki'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Tarih : 15 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Bu Halini Unutun! Deniz, Eridikçe Eriyor(10/10)6

90'a çıkan ve kilo almaya devam eden şarkıcı Deniz Seki çareyi mide küçültme ameliyatında buldu. 16 Şubat'ta ameliyat olan Deniz Seki geçen süre içinde 18 kilo verip 72 kiloya düştü

TOPLAMDA 18 KİLO VERDİ

Günden güne artan kilosu ile dikkat çeken Deniz Seki mide ameliyatı olmak istedi. Doktorlar "Kilonuz bu ameliyatı olmaya uygun değil" deyince Deniz Seki son dönemde 90 kiloya çıkana kadar uğraştı. Ardından da mide küçültme ameliyatı oldu. Kıbrıs'taki Grand Pasha Girne Otel'de konser veren popçu "Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim" demişti. 16 Şubat'ta ameliyat olan Deniz Seki geçen süre içinde 18 kilo verip 72 kiloya düştü.

İşte Deniz Seki'nin yeni hali;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Halini  Unutun  Deniz  Eridikçe  Eriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER