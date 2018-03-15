BU HALİNİ UNUTUN! DENİZ, ERİDİKÇE ERİYOR
90 kiloya kadar çıkan Deniz Seki, 1 ayda 18 kilo verdi. Popstar'da jürilik yapan Seki'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.
90'a çıkan ve kilo almaya devam eden şarkıcı Deniz Seki çareyi mide küçültme ameliyatında buldu. 16 Şubat'ta ameliyat olan Deniz Seki geçen süre içinde 18 kilo verip 72 kiloya düştü
TOPLAMDA 18 KİLO VERDİ
Günden güne artan kilosu ile dikkat çeken Deniz Seki mide ameliyatı olmak istedi. Doktorlar "Kilonuz bu ameliyatı olmaya uygun değil" deyince Deniz Seki son dönemde 90 kiloya çıkana kadar uğraştı. Ardından da mide küçültme ameliyatı oldu. Kıbrıs'taki Grand Pasha Girne Otel'de konser veren popçu "Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim" demişti. 16 Şubat'ta ameliyat olan Deniz Seki geçen süre içinde 18 kilo verip 72 kiloya düştü.
İşte Deniz Seki'nin yeni hali;
Kaynak: haberinburada
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