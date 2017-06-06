Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü

bu hastalıklar depresyona neden oluyor!

BU HASTALIKLAR DEPRESYONA NEDEN OLUYOR!

Psikiyatrist / Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, bazı hastalıkların depresyona neden olduğunu belirtti.

Tarih : 06 Haziran 2017, 16:17
Puan Ver : Bu Hastalıklar Depresyona Neden Oluyor!(5/10)5


Depresyonun kişinin ruhsal problemleri gibi bazı diğer tıbbi hastalıklarından da kaynaklanabileceğini ifade eden Psikiyatrist / Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, "Hastalıklar hem beyin kimyasında yaptığı bozulmalarla hem de kişinin ruhsal yapısına bindirdiği ek yükle depresyona neden olabilir. Böyle durumlarda hastalıkların yarattığı problemlere ek olarak bir de depresyon eklenirse tedavi güçleşir. Hasta depresif ruh halinin yarattığı karamsarlık, ümitsizlik ve çaresizlik duygusuyla hastalığının iyileşemeyeceği düşüncesine kapılarak tedaviden uzaklaşabilir." dedi.



1. FELÇ- STROKE- İNME: Felç sonrası depresyon görülme sıklığı % 50 sıklığındadır. Özellikle erkeklerde daha sık görülür. El ve ayaklar gibi bedeninin önemli bölümlerini istediği gibi kullanamamak fiziksel olduğu kadar, duygusal problemler de yaratır. Birilerine bağımlı olmak düşüncesi, yetersizlik hissi ve bu durumdan yoğun derecede utanmak riski arttır.



2. PARKİNSON HASTALIĞI: Parkinson hastalığı beyindeki dopamin dengesizliğiyle oluşur. Dopamin aynı zamanda kişinin mutluluk ve keyif alması ile ilgili hormondur. Bu nedenle, Parkinson rahatsızlığı olan her iki hastanın birinde, depresyon görülebilir.



3. MULTİPLE SKLEROZ: Beyindeki plakların tutulum yerlerine bağlı olarak psikiyatrik rahatsızlıklara yatkınlık artar. % 30 oranında depresyon görülür.



4. TİROİD HASTALIKLARI: Özellikle tiroid azlığında % 50 oranında depresyon görülebilir. Halsizlik, yorgunluk, dikkat azalması ve iştah değişiklikleri gibi belirtiler daha sık yaşanır.



5. KALP KRİZİ: Yaş ve cinsiyete bağlı olarak farklı sonuçlar olmakla birlikte, ortalama olarak kalp krizi geçirenlerin % 30 unda depresyon görülür.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bu  Hastalıklar  Depresyona  Neden  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER