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Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! İşte Atatürk'ün çocuk sevgisi

BU KARELERİ İLK KEZ GÖRECEKSİNİZ! İŞTE ATATÜRK'ÜN ÇOCUK SEVGİSİ

Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ulu önder Atatürk'ün çocuk sevgisini gösteren fotoğrafları paylaştı. İşte Genelkurmay arşivindeki az bilinen fotoğraflar.

Tarih : 23 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Bu Kareleri İlk Kez Göreceksiniz! İşte Atatürk'ün Çocuk Sevgisi(9/10)5

Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük önder Atatürk'ün çocuk sevgisini gösteren Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun "çocuk" diye hitap eden Atatürk'ün çocuk sevgisi hayatının her döneminde kendini gösterdi. İster yurt içi gezilerinde ister aile sohbetlerinde olsun Atatürk'ün yanında mutlaka çocukları görmek mümkündü.

15 Haziran 1930'da Atatürk, okula başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı'nda sohbet etti. Atatürk, Yalova'da tanışarak tedavisini üstlendiği ve okula başlamasını sağladığı çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde görülüyor.

Atatürk'ün aile fertleriyle çekilen fotoğrafı

Atatürk, Eskişehir'e yaptığı bir gezide kumpanya bahçesinde

İstanbul'da 6 Ağustos 1929'da çekilen bir fotoğraf.

Atatürk'ün Adana'da bir okul ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı.

Atatürk'ün manevi kızı Ülkü ile olan fotoğrafı.

Atatürk'ün 19 Kasım 1937'de Mersin'de çekilen bir fotoğrafı.

Atatürk'ün Azeri misafirleriyle istirahat sırasında çekilen bir fotoğrafı.

Türkuşu uçuş alanına yapılan ziyaret sırasında çekilen fotoğraf

Atatürk'ün Adana'da bir okul ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı.

Atatürk, manevi kızı Ülkü ile olan fotoğrafı.

Atatürk'ün Azeri konuklarıyla at koşularında çekilen fotoğrafı.

Atatürk'ün, manevi kızı Ülkü ile olan fotoğrafı.

Atatürk'ün Ekim 1908'de Trablusgarp'ta çekilen bir fotoğrafı.

Mersin millet bahçesinde 1923 yılında çekilen bir fotoğraf.

Atatürk'ün esnaf ziyareti sırasında manevi kızı Ülkü Adatepe ile çekilen bir fotoğrafı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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