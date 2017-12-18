Almanya'nın Nördlingen kasabasındaki yapıların inşa edildiği taşların içinde milyonlarca minik elmas bulunuyor ve bu binalar gün ışığında parıldıyor. Bu yoğunlukta elmas dünyanın başka hiçbir yerinde yok.

Almanya'nın Nördlingen kasabasını kuran insanlar bir yanardağ kraterine yerleştiklerini sanıyordu. Oysa burası göktaşı çarpmasıyla oluşan bir elmas yatağıydı.

KASABA MİNİK ELMASLARLA DOLU

Kayıtlarda kasabanın adı ilk kez 9. yüzyılda geçiyor. Kasabayı kuranlar, kullandıkları taşların milyonlarca minik elmasla dolu olduğunu bilmiyordu. Bu yoğunlukta elmas dünyanın başka hiçbir yerinde yok.

"Nördlingen'deki kilise merdivenlerini çıkarken aşınmış basamakların güneşte parıldadığını görüyordum. Çünkü kilise kulesi süevit taşından yapılmıştı ve bu taşlar minik elmaslarla doluydu. Neyse ki bunlar çok küçük; yoksa kule çoktan yıkılmış olurdu" diyor kilise bekçisi.

GÖKTAŞI KRATERİ ÜZERİNE KURULMUŞBunun nedeni ise 15 milyon yıl önce buraya bir göktaşının düşmüş olması. 1 km çapındaki bu göktaşı saniyede 25 km hızla ilerliyordu. Buraya öyle hızlı çarpmıştı ki 26 km çapında bir krater açılmakla kalmamış, çarpma etkisiyle oluşan ısı ve basınçla kayalıklardaki karbon baloncukları elmasa dönüşmüştü. Bunların her biri 0,2 mm çapıyla çıplak gözle zor görülebilirdi.

Suevite adı verilen bu kayaların elmas içerdiği bilinmediği için binaların yapımında bu taşlar kullanılmış, böylece Nördlingen dünyada elmaslı taşlarla inşa edilmiş bir kasaba oluvermişti.

Kasaba sakinleri ise kasabanın kurulduğu kraterin nasıl oluştuğunu yakın zamana dek bilmiyordu. 1960'larda Amerikalı jeologların ziyaretine dek kasabanın sönmüş bir yanardağ kraterine kurulu olduğunu sanıyorlardı. Nördlingen'in coğrafi yapısını uzaktan gözleyen jeologlar kraterin göktaşı çarpması sonucu oluştuğunu tespit etti. Bunun için kilisenin duvarlarını inceleyip taşlardaki minik elmasları görmeleri yetmişti.

KASABADA 72 BİN TON ELMAS VAR!Kasabadaki yapıların yaklaşık 72 bin ton elmas içerdiği tahmin ediliyor. Suevite taşı göktaşı çarpması sonucu başka yerlerde de oluşmuş olmakla beraber, hiçbir yerde elmas yoğunluğu Nördlingen'deki kadar yüksek değil.

Kasabayı dolaşırken azıcık güneş vuran yerlerde parıldayan elmaslar oldukça göz alıcı. 19 bin kişinin yaşadığı kasabanın müzesinde göktaşı parçaları ve suevite taşları sergileniyor, ziyaretçilere göktaşı çarpması etkisiyle ilgili bilgi veriliyor. Dünyanın başka yerlerinde de suevite taşı inşaatlarda kullanılmış ama Nördlingen'de tüm kasabanın bu taşlarla inşa edilmiş olması onu özel kılıyor.

NASA BÖLGEYİ İNCELİYORÇam ağaçlarıyla çevrili kasabanın kurulduğu topraklar ayrıca çok verimli. Zira göktaşı çarpmasıyla oluşan çukur göle dönüşmüş ve göl tabanı milyonlarca yıl boyunca verimli tortular biriktirmiş. Burada ayrıca suevite taşı çıkarılan birçok maden var.

Avrupa Uzay Ajansı ve NASA astronotları, uzayda karşılaşabilecekleri ve Dünya'ya getirebilecekleri taşlarla ilgili fikir sahibi olmak için bölgeyi ziyaret ediyorlar. Kasaba sakinleri milyonlarca elmas parçasıyla çevrilmiş halde yaşamaya öyle alışmış ki dışarıdan gelen meraklı ziyaretçilere anlam veremiyorlar. Oysa Nördlingen milyonlarca yıl önce gerçekleşmiş olayların açık izlerini taşıyor.

Kaynak: haberinburada