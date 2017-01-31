BU KEZ 'BAHAR HAVASI' GELİYOR!
Batı kesimlerde sıcaklıklar haftasonuna doğru artıyor. Doğu kesimlerde ise yoğun kar yağışları devam ediyor
Orta ve Doğu Karadeniz kar altında, yağışlar bugün ve yarın etkili olmaya devam edecek. Batı kesimlerde ise sıcaklıklarda artış bekleniyor.
İstanbul'da sıcaklık perşembe günü 9 derece, cuma ve cumartesi günü ise 11 dereceye kadar çıkacak.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, İzmir'de de sıcaklıklar perşembe gününden itibaren 12 derecelere yükseliyor. Akdeniz de ısınıyor. Batı Akdeniz'de sıcaklıkların 15 derecelere çıkacağını belirten Öztel, "Bu haftasonuna doğru, Türkiye'ye geçici bahar hava geliyor" dedi.
Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı etkili oluyor. Öztel, yağışların perşembe gününe kadar etkili olacağını söyledi. Doğu kesimlerde ise 2-3 daha kar yağışı etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı, Hatay çevrelerinde yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.
Sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalması, doğu kesimlerde ise 1 ila 3 derece artması bekleniyor.
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Çarşamba günü Doğu kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Batı kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde sis beklentisi var.
Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu bölgesinin güneyinde, Doğu Anadolu bölgesinin batı kesimlerinde kuzeyli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu bölgesinin iç kesimleri ile güneyindeki illerde yağışlar yoğun kar yağışı şeklinde olacak. İç kesimlerde de buzlanma ve don riski devam ediyor.
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunuyor.
Perşembe günü yağışlı sistem yurdu doğu kesimlerden terk ediyor. Sıcaklıklarda artış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de hafif şiddetli kar yağışı beklentisi var. Yurdun güneydoğu kesimlerinde hafif kar yağışı geçişleri olabilir.
kaynak:habertürk
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