

Sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalması, doğu kesimlerde ise 1 ila 3 derece artması bekleniyor.



Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.