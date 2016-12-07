BU KEZ HABERLER İYİ! DOLAR TEPETAKLAK
Merkez Bankası'nın açıklamaları küresel piyasalardaki olumlu hava ve vatandaşın dolar boz kampanyası doları geriletmeye devam ediyor. Dolar bugün 3.42'nin de altına indi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamaları, vatandaşın döviz bozdurma kampanyası ve küresel piyasalardaki iyimserlikle dün gelişmekte olan ülkeler arasında Türk Lirası dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimi oldu.
3.42'NİN ALTINA KADAR İNDİ
Güne TL karşısında 3,4520 seviyesinden başlayan dolar, aşağı yönlü hareketlendi. Dolar endeksinde yaşanan gerileme ile birlikte parite 3,42'nin altına kadar indi.
Saat 12:10 itibariyle TL karşısında 3,41 seviyesine inen kur, şu sıralarda 3,4250 düzeyinden işlem görüyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 129 TL'den satılırken, çeyrek altın 213 TL, yarım altın 426 TL, tam altın 847 TL'den alıcısını bulacak.
Ekonomide ise gözler yarın açıklanacak sanayi üretiminde olacak.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar