Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu
Playstation Now 2017'ye 26 Yeni Oyunla Giriyor
Lg K10 2017 Teknik Özellikleri Ve Diğer Detayları
Cuntacı Akyüz'ün Aracından Ölüm Planı Çıktı!
Call Of Duty: Infinite Warfare İçin İlk Harita Dlc'si Duyuruldu
Star Wars Temalı İlginç Ürünler
Tutuklu Lüks Araçlara Yüzde 25 Ötv Affı Geliyor

bu kişiler kalp krizi geçirdiğini anlamıyor!

BU KİŞİLER KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ ANLAMIYOR!

Bilim insanları, kadınların özgül ağrı eşiklerinin yüksekliği sebebiyle kalp krizlerini erkeklerden daha az hissettiklerini bildirdi

Tarih : 23 Aralık 2016, 09:29
Puan Ver : Bu Kişiler Kalp Krizi Geçirdiğini Anlamıyor!(10/10)9


Norveç'te Tromsö Üniversitesinden araştırmacıların 4 bin 849 yetişkin erkek ve kadın üzerinde yaptıkları çalışma, kalp krizi geçirdiği halde bunu fark etmeyen kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğunu gösterdi.



Araştırma çerçevesinde ağrı eşiğinin yüksekliği ile "sessiz kalp krizi" denilen, belirtileri hasta tarafından fark edilmeyen krizler arasındaki bağı anlamaya çalışan bilim adamları, ilk etapta deneklerin acı eşiklerini teste tabi tuttu. Deneklerden ellerini 3 derece soğuk suda bekletmelerini isteyen araştırmacılar erkeklerin ellerini suyun içinde daha uzun süre tutabildikleri görüldü.



"KADINLARIN AĞRI EŞİĞİ ERKEKLERDEN DAHA YÜKSEK"



Ancak genel ağrı eşiği erkeklerden düşük olan kadınların kalp krizine yol açan özgül ağrılar söz konu olduğunda ağrı eşiklerinin erkeklerden yüksek olduğu anlaşıldı. Deneklerin geçmişte kalp krizi geçirip geçirmediğini anlamak için EKG'lerini çeken araştırmacılar, geçmişte kalp krizi geçirdiği halde bunu fark etmeyen kişiler arasında kadınların oranının erkeklerden fazla olduğunu tespit etti. Oranın erkeklerde yüzde 58 iken, kadınlarda yüzde 75'e kadar çıktığı belirlendi.



Araştırmanın baş yazarı Dr Andrea Ohrn, kadınların göğüs ağrısı gibi kalp krizi sırasında yaşanan ağrılara erkeklerden daha dayanıklı olmalarının bu tabloyu ortaya çıkardığı görüşünü dile getirdi. Kadınlarda kalp krizi semptomlarının daha farklı gelişmesinin de bunun kaynağı olabileceği belirtildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Bu  Kişiler  Kalp  Krizi  Geçirdiğini  Anlamıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER