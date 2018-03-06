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Bu kulüp bitmiş deyip istifa etti

BU KULÜP BİTMİŞ DEYİP İSTİFA ETTİ

1. Ligde Akın Çorap Giresunspor'a 4-0 yenilen Grandmedical Manisaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Bu kulüp bitmiş." diyerek istifa etti.

Tarih : 06 Mart 2018, 23:30
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Akın Çorap Giresunspor'a 4-0 yenilen Grandmedical Manisaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, istifa ettiğini açıkladı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşkın, maç öncesi istifasını yönetime bildirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"FUTBOLCULAR DA AYRILACAĞIMI BİLİYORDU"

"Bugün maçtan önce ayrılacağımı oyuncu grubu da biliyordu. Ben de daha önceden bunu bildirdim. Bu da maçta enerji kaybına neden oldu, onu gördüm. Çünkü geldiğimizden beri çok dirençli ve istekli oynayan bir Manisaspor vardı. Kaybetse dahi maçı kovalayan bir Manisaspor vardı. Kaldığımız sürece burada bulunan çocuklarla çok güzel bir ilişkimiz oldu. Şu ana kadar Manisaspor formasını en iyi şekilde temsil ettiler."

Görev yaptığı sürede birçok olumsuzlukla karşılaştıklarını ifade eden Taşkın, şunları kaydetti:

"MANİSASPOR MADDİ-MANEVİ BİTMİŞ BİR KULÜP"

"Ben bugün istifamı tekrar deklare ediyorum. Yarın bu süreçle ilgili basındaki arkadaşlarla bir toplantı yapacağım. Bu süreçte neler yaşadığımızı anlatacağım. Şu anda Manisaspor bana göre maddi-manevi bitmiş bir kulüp. Biz bu süreci idare edelim dedik belki derli toplu bir şeyler olsaydı olabilirdi ama maalesef hem maddi manevi bitmiş hem de tribünler bitmiş. Takımlarını desteklemeye değil, sadece protesto etmeye gelmişler. Zaten 40-50 kişilik bir gruba maç oynuyorsun. Buraya gelen hakem de bakıyor ona göre yönetiyor. Bugünkü maçın hakemi kötü diyemem ama genelde çok kolay düdük çalıyorlar. Biz şehir olarak tükenmişliği yaşıyoruz. Biz de bütün iyi niyetimizle 'acaba bunu ayağa kaldırabilir miyiz' diye geldik ama maalesef gerekli desteği göremedik. Kimseye bir kırgınlığım küskünlüğüm yok sadece Manisaspor'un bu durumuna üzülüyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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