BU MANZARANIN NEDENİ YAĞIŞ DEĞİL! MARDİN'DE SU ŞEBEKESİ PATLADI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Mardin'in Nusaybin ilçesinden Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu ana şebeke borusu patladı. Yollar su altında kalırken, Midyat-Nusaybin karayolu trafiğe kapandı.
Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekenin patlaması sonucu yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.
BORU PATLADI, PİKNİKÇİLER SU ALTINDA KALDI
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesi'nden gelen ve Nusaybin üzerinden, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine giden içme suyu ana şebekesinin borusu, DSİ Çağ çağ Baraji mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Su borusunun akşam saatlerinde patlaması nedeniyle Çağ Barajı yakınlarında piknik yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
SUYUN İÇİNDEN GEÇMEK ZORUNDA KALDILAR
Vatandaşların evlerine döneceği saatlerde meydana gelen olaydan sonra bazı yollar su altında kalırken, piknikten dönen vatandaşlar suyun içinden geçerek evlerine gidebildi.
YOL 40 DAKİKA BOYUNCA TRAFİĞE KAPANDI
Su borusunun patlaması nedeniyle Nusaybin - Midyat Karayolu trafiğe kapanırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile su vanaları kapatıldı. Yaklaşık 40 dakika kapalı kalan Nusaybin - Midyat karayolu, su seviyesinin düşmesi üzerine yeniden trafiğe açıldı.
ONARIM İÇİN SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, su seviyesinin düşmesinden sonra onarım çalışmalarına başlanacağını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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