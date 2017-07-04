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Bu Polis'e beni tutukla kampanyası yapılıyor!

BU POLİS'E BENİ TUTUKLA KAMPANYASI YAPILIYOR!

31 yaşındaki Adrienne Koleszar, yapmış olduğu cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarırken, erkek hayranları zaman zaman "beni tutukla" başlıklı kampanyalar yapıyor.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 12:27
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Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla bir anda viral oldu. Koleszar'ın fotoğraflarını gören hayranları, fotoğraf altlarına 'Lütfen beni tutukla' gibi yorumlar yazıyor.



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