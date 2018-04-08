Yves Rocher İle Her Daim Bakımlı Kal!
Trabzonspor Başkanına Açık Açık Sordular: Akraba Mısınız
Bu Pozisyondan Gol Kararı Çıkınca Saha Karıştı
Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Tam 60 Metre Uzunluğunda
Bakan Albayrak İlan Etti: Türkiye Artık Fiili Değil, Resmi Bir Savaşta
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u Eli Boş Gönderdi: 2-0
Yaşananları Bir Cümleyle Özetledi: Sınıra Gittik Tatlıses Coştu
Gerilim Tırmanıyor! Esad'ı Tehdit Eden Abd'ye Rusya'dan Sert Uyarı
Kerimcan Durmaz'ın İçinde Olduğu Uçağın Tekerlekleri Patladı
Tsk Duyurdu: Cudi Dağı'ndaki Operasyonda 3 Terörist Öldürüldü
Maç Bitti, Taraftar İsyan Bayrağını Açtı: Bırakın Gidin
Kırgız Türkleri Erdoğan'ı Van'da At Üzerinde Karşıladı
İspanya'da Madrid Derbisi Berabere Sona Erdi
Kimyasal Saldırı Sonrası Abd'den Esad Rejimi'ne Karşı Saldırı Sinyali Geldi
Son Dakika! Fransa, Doğu Guta İçin Bmgk'yı Acil Toplantıya Çağırdı
Trabzonspor'un Yeni Başkanı Belli Oldu
7 Yıl Sonra Gelen Şampiyonluk, Binlerce Taraftarı Sokağa Döktü
Fenerbahçe Osmanlıspor'la Karşılaşıyor! Canlı Anlatım
Düğmeye Basıldı! Türkiye'de Petrol Bulacaklar
Saddam'ın Öldü Denilen Sağ Kolu Abd İle Alay Edercesine Video Yayınlayıp Bağdat'a Savaş İlan Etti

Bu pozisyondan gol kararı çıkınca saha karıştı

BU POZİSYONDAN GOL KARARI ÇIKINCA SAHA KARIŞTI

Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin Skrtel ile bulduğu gol için çizgi tartışmaları yaşandı.

Tarih : 08 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : Bu Pozisyondan Gol Kararı Çıkınca Saha Karıştı(5/10)1

Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Fenerbahçe, Osmanlıspor'u ağırladığı maçta Martin Skrtel'in 54'te attığı golle skoru 1-0 yaptı. Gol için çizgiyi geçip geçmediği konusunda tartışma yaşandı.

Valbuena'nın kullandığı kornerden gelen topu kafa vuruşuyla kaleye gönderen Skrtel'in şutunu Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas tuttu.

HAKEM YARDIMCISINA BAŞVURDU, GOL KARARI ÇIKTI

Fenerbahçeli oyuncular Karcemarskas'ın topu kale çizgisi içinde tuttuğu yönünde itirazlarda bulunurken yardımcı hakem gol olduğu yönünde hakem Halil Umut Meler'i uyardı.

Hakem Halil Umut Meler, golü verirken Osmanlısporlu futbolcular uzun süre itirazda bulundu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Pozisyondan  Gol  Kararı  Çıkınca  Saha  Karıştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER