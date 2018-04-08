BU POZİSYONDAN GOL KARARI ÇIKINCA SAHA KARIŞTI
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin Skrtel ile bulduğu gol için çizgi tartışmaları yaşandı.
Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Fenerbahçe, Osmanlıspor'u ağırladığı maçta Martin Skrtel'in 54'te attığı golle skoru 1-0 yaptı. Gol için çizgiyi geçip geçmediği konusunda tartışma yaşandı.
Valbuena'nın kullandığı kornerden gelen topu kafa vuruşuyla kaleye gönderen Skrtel'in şutunu Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas tuttu.
HAKEM YARDIMCISINA BAŞVURDU, GOL KARARI ÇIKTI
Fenerbahçeli oyuncular Karcemarskas'ın topu kale çizgisi içinde tuttuğu yönünde itirazlarda bulunurken yardımcı hakem gol olduğu yönünde hakem Halil Umut Meler'i uyardı.
Hakem Halil Umut Meler, golü verirken Osmanlısporlu futbolcular uzun süre itirazda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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