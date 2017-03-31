BU SEKTÖRDE ÇALIŞANLARA ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan bir hizmetlinin radyasyona maruz kaldığı gerekçesiyle açtığı davada Danıştay'ın 'yıpranma' hakkı tanıması, bu konuda adım atılmasını bekleyen sağlık çalışanlarını umutlandırdı.
Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca, tehlikeli ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlar için “yıpranma” hakkı tanınıyor. Bu mesleklerde, çalışılan sürelere ilave yapılarak çalışanların daha erken emekli olmaları sağlanıyor. Sağlık çalışanları da yıpranma hakkından yararlanmak için uzun süredir mücadele ediyor.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Türk Sağlık- Sen üyesi bir hizmetli, ameliyathanede üroloji bölümünde kullanılan “skopi” cihazından kaynaklı radyasyona maruz kaldığını belirterek dava açtı.
kaynak:hürriyet
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