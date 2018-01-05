BU TANTUNİ BAŞKA TANTUNİ! SACDA GÖRDÜĞÜNÜZ ET DEĞİL
Mersin'in Erdemli ilçesinde, vatandaşlar ormandan topladıkları mantarların tantunisini yaparak alternatif lezzet yaptı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, vatandaşlar ormandan topladıkları mantarların tantunisini yaparak alternatif lezzet yaptı.
MANTARIN TANTUNİSİNİ YAPTILAR
Ürettiği üzümü ile bilinen Üzümlü Mahallesi kadınları bu kez farklı bir lezzete imza attı. Toplandıkları Kanlıca cinsi mantardan tantuni yapan kadınlar, ziyarete gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeline ikramda bulunurken tam not aldı.
TOPLANDIKLARI MANTARLARDAN TANTUNİ YAPIP BİRLİKTE YEDİLER
Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, kurum olarak 2017 yılını son 10 yılın en verimli yılı olarak kapattıklarını belirterek, personeli ödüllendirmek için gezi düzenlediklerini söyledi. Personelinin moralinin yüksek tutulması için çam ağaçları arasında mantar toplama organizasyonu düzenlediklerini ifade eden Çelik, "Başarılı personelimizi ödüllendirmek için Toroslar'ın zirvesindeki Üzümlü Mahallesi'ne mantar toplamaya götürdük. Burada hem spor yaptık, hem bol oksijen elde ettik. Topladığımız mantardan tantuni yapılmasını sağlayarak birlikte yedik. Bize mantar tantunisi yapan köyün maharetli kadınlarına teşekkür ediyoruz" dedi.
MÜDÜR TEŞEKKÜR ETTİ
Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da, ürettikleri tatlıları satarak hem ülke hem de kendi aile ekonomilerine katkı sağlayan kadınların sezonu olması nedeni ile topladıkları kanlıca mantarından tantuni yaptıklarını kaydederek, "Üzümlü kadınları Mersin'in lezzet listesindeki et ve tavuk tantunisi listesine şimdi de mantar tantunisi ekledi. Orman köylüsü kadınlarımızın bu üretkenliği takdirle karşılıyoruz. Bundan sonra öyle tahmin ediyorum ki halk et ve tavuk tantunisinin ardından mantar tantunisi de tatmak isteyecek. Damak tadımıza yeni bir lezzet sunan Üzümlü kadınlarına teşekkür ediyorum. Bölge Müdürlüğü olarak bizler orman köylümüze daha fazla destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
"YİYEN BİR DAHA BIRAKAMAZ"
Mahalle Muhtarı Mustafa Başbilen ise, mantarından tantuni yaptıklarını kaydederek, yurt geneline tanıtmak istediklerini söyledi.
Başbilen, sözlerini şöyle sürdürdü:
" Zeytinyağı yapılan mantar tantunisini yiyen bir daha bırakamaz. Damak tadımıza Üzümlü Köyü olarak bir yeni lezzet daha ekmenin mutluluğunu yaşıyoruz."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Büyük İkramiye Talihlileri, Paralarını Aldı!
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
EKONOMİ HABERLERİ
- Bim, İran Yatırım Planını Askıya Aldı
- Bugüne Kadar Böylesi Görülmedi! Savunmada İhracat Rekoru Kırıldı
- Doğu'nun Sümela'sı Mor Evgin Manastırı, Keşfedilmeyi Bekliyor
- Darbe Girişiminin Etkisi Geçti! Turistler Türkiye'ye Geri Dönüyor
- Atilla Kararının Ardından Halkbank'tan Açıklama: İdari Ve Mali Karar Yok, Temyiz Hakkı Var
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar