BU TELEFONLAR 1 AY SONRA WHATSAPP KULLANAMAYACAK
WhatsApp bir ay sonra desteğini çekeceği ve kullanılamayacağı cihazları açıkladı.
WhatsApp bir ay sonra desteğini çekeceği ve kullanılamayacağı cihazları açıkladı.Ocak ayında Android 2.O ve bazı eski sürüm iPhone'larda çalışmayı durduran Whatsapp daha sonra başka modellerin de Haziran 2017 sonuna kadar kara listeye gireceğini açıkladı.
Haziran 2017 sonunda Whatsapp'ın çalışmayacağı seriler şöyle;
-BlackBerry 10
-BlackBerry OS
-Nokia S60
-Nokia S40
-Android 2.0
-iOS 7.0
kaynak:hürriyet
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