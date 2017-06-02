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bu telefonlar 1 ay sonra whatsapp kullanamayacak

BU TELEFONLAR 1 AY SONRA WHATSAPP KULLANAMAYACAK

WhatsApp bir ay sonra desteğini çekeceği ve kullanılamayacağı cihazları açıkladı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 10:02
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WhatsApp bir ay sonra desteğini çekeceği ve kullanılamayacağı cihazları açıkladı.Ocak ayında Android 2.O ve bazı eski sürüm iPhone'larda çalışmayı durduran Whatsapp daha sonra başka modellerin de Haziran 2017 sonuna kadar kara listeye gireceğini açıkladı.



Haziran 2017 sonunda Whatsapp'ın çalışmayacağı seriler şöyle;



-BlackBerry 10

-BlackBerry OS

-Nokia S60

-Nokia S40

-Android 2.0

-iOS 7.0



 



kaynak:hürriyet








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