BU TELEFONLARI KULLANANLAR YANDI! ŞOK AÇIKLAMA
Apple, milyonlarca kullanıcısını üzecek bir açıklama yaptı.
Firma tarafından yapılan duyuruda, yakında gelecek iOS 10.3.2 güncellemesinin 32 bit cihazları es geçeceği belirtildi.
İlginç olan ise Apple'ın ilk kez yeni bir sürüm ortasında böyle bir hamleyi yapıyor olması.
Bu, bazı iPhone modellerinin artık yazılım desteği alamayacağı anlamına geliyor.
Karardan en fazla iPhone 5 ve 5C kullanıcıları etkilenecek.
kaynak:habertürk
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