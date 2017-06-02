‘BU ÜLKEDE EĞER SİYAHİ İSENİZ...'
LeBron James evine yapılan ırkçı saldırı sonrası acı konuştu
Los Angeles'taki evinin ön kapısına siyahi insanlara karşı ırkçı hakaret olarak kabul edilen bir kelime sprey boyayla yazılan LeBron James olayla ilgili açıklamalar yaptı. Irkçılığın ABD'de sorun olmaya devam ettiğini belirten LeBron James, "Bu olay, ırkçılığın her zaman dünyanın ve ABD'nin bir parçası olmaya devam edeceğini gösteriyor. ABD'de nefret suçları, özellikle siyahilere karşı her gün yaşanmaya devam ediyor. Çoğu zaman insanlar, gerçek yüzlerini ve sizin hakkınızdaki görüşlerini gizliyor. Sizi gördüklerinde yüzünüze gülümsemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar