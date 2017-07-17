BU VİDEOYU İZLEYEN HERKES AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ: SELÇUK'U GÖNDERİN
Galatasaray'ın Östersunds'a 2-0 mağlup olduğu mücadelede yenilen ikinci gol sosyal medyada konuşulmaya devam ediliyor. Bunun sebebi ise gol öncesinde hakemin Selçuk İnan'dan daha hızlı bir şekilde geriye koşması.
HAKEM BİLE GEÇTİ
İkinci golün analizinin yapıldığı görüntülerde Selçuk İnan'ın geriye dönüşte zorluk yaşadığı ve hakeme geçildiği görülüyor. Pozisyonu izlemekle yetinen tecrübeli futbolcunun bu görüntüsü sarı kırmızılı taraftarları isyan ettirirken sosyal medyada oyuncunun artık Galatasaray'da yerinin olmadığı şeklinde yorumlar paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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