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bu yaşlarda sünnet sakıncalı

BU YAŞLARDA SÜNNET SAKINCALI

Prof. Dr. Nüvit Sarımurat, çocuklarını sünnet ettirecek ailelerin, yaş aralığına dikkat etmesinin çocukların psikolojisi açısından önemli olduğunu belirtti.

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:24
Puan Ver : Bu Yaşlarda Sünnet Sakıncalı(10/10)7


Prof. Dr. Nüvit Sarımurat, çocuklarını sünnet ettirecek ailelerin, yaş aralığına dikkat etmesinin çocukların psikolojisi açısından önemli olduğunu belirtti. 1,5 yaş ile 5,5 yaş arasında sünnet edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Sarımurat, sünnetin bir organ kaybı olmadığının büyük çocuklara anlatılması gerektiğini de söyledi.



İDEAL DÖNEM DOĞUMDAN SONRAKİ İLK GÜN



Son dönemde çocuklarını sünnet ettirmek için ileri yaşları beklemeyen ebeveynlerin sayısının arttığını belirten Prof. Dr. Sarımurat, "Çocuklar özellikle yenidoğan döneminde hatta doğumu takip eden günde dahi sünnet olabilmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan çocukların erken dönemde sünnet ettirilmesi iyileşme sürecine önemli katkılar sağlamaktadır. Sünnet için en ideal dönem, bebeğin emme veya solunum problemleri gibi hayati bir sorunu yoksa doğumun ertesi günüdür" dedi.



1,5-5,5 YAŞ ARASI SÜNNET SAKINCALI



Çalışmalara göre 1,5 - 5,5 yaş arasında, eğer tıbbi zorunluluk yoksa sünnet yapılmasının önerilmediğini belirten Prof. Dr. Sarımurat, bu konuda şunları söyledi: "Çünkü bu dönemde hem kız hem de erkek çocukların cinsel kimliği belirlenir. Hormonların da önemli etkisinin olduğu bu yaşlarda cinsel organla ilgili işlemlerden uzak durmakta fayda olduğu vurgulanır.



 



kaynak:sabah








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