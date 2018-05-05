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Bu yazıyla tehdit edilmişti, şikayetini geri çekti! 2 şüpheli serbest

BU YAZIYLA TEHDİT EDİLMİŞTİ, ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ! 2 ŞÜPHELİ SERBEST

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şikayetinden vazgeçti, evinin önüne "Her an her şey olabilir" yazan iki kişi serbest bırakıldı.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Bu Yazıyla Tehdit Edilmişti, Şikayetini Geri Çekti! 2 Şüpheli Serbest(7/10)3

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazdığı gerekçesi ile hakkında, "Tehdit" suçundan soruşturma başlatılan Burak G., mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

23 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde oturduğu evinin karşısındaki duvara, "Her an her şey olabilir" şeklinde yazdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Burak G.(23), emniyet işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Hakkında, "Tehdit" suçundan soruşturma yürütülen Burak G., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Burak G'nin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

AKŞENER ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Yazıyı yazanlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenilen Meral Akşener'in soruşturma aşamasında şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Burak G. ile birlikte yazı yazdığı iddia edilen 14 yaşındaki şüpheli E.T. ise polis tarafından serbest bırakıldı. E.T.'nin Pazartesi günü aile bireylerinden biri ile birlikte adliyeye giderek ifade vereceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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