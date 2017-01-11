

Doğru uygulamalar ile ülkemizde bulunan toplam 21.662.260 konutta, ülke olarak yıllık yaklaşık 3.8 Milyar Türk Lirası (1 milyar dolar) tassarruf elde etme fırsatı vardır. Şu ana kadar sistemin uygulandığı binalarda yaklaşık 240 milyon TL doğalgaz tasarrufu sağlanmıştır.



Merkezi sistemle ısıtılan bir binada yaşıyorsanız, ısı tüketiminin ölçüldüğü ve kontrol edildiği sistemlerin kurulması için yöneticinizle görüşün. Kısa ve düzenli aralıklarla otomatik kaydedilen ölçüm verileri ile evinizdeki rutin enerji israfını kolayca tespit edebilirsiniz. Ayrıca, tasarruf çözümlerini gerçek ölçüm verilerine dayandırmak gelişigüzel çözümlere yönelmekten çok daha güvenilir sonuçlar verir. Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı Sistemi sayesinde kullanmadığınız enerji için para ödemek zorunda da kalmamış olursunuz.