BUCASPOR'DAN İTİRAF: GALATASARAY HEYECANINI ATLATAMADIK
Galatasaray'a 3-0 yenilen Bucaspor'da teknik direktör Mehmet Celal Bölgen, "Galatasaray ile oynamanın heyecanını atlatamadık" ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 3-0 yenilen Bucaspor'da teknik direktör Mehmet Celal Bölgen, ilk yarıdaki heyecanlarının sonucu belirlediğini söyledi.
"GALATASARAY İLE OYNAMANIN VERDİĞİ BASKIYI VE HEYECANI ATLATAMADIK"
Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mehmet Celal Bölgen, "Oynadığımız maç, bizim için çok üstün bir deneyim oldu. Takımımızın önemli bölümü genç oyunculardan kurulu. Galatasaray ile oynamanın verdiği baskıyı ve heyecanı ilk yarıda yenemedik. Basit ve küçük hatalar yaptılar ama bu hatalar oyuna etki ediyor." dedi.
"HADDİMİZİ BİLEREK OYNAMAYA ÇALIŞTIK"
Müsabakanın ikinci yarısında toparlandıklarını anlatan Bölgen, "Haddimizi bilerek, disiplinli bir şekilde oynamaya çalıştık. Genç bir takım olmamız nedeniyle, bu hatalarımızdan mutlaka dersler çıkaracağız. Ana amacımız olan ligde daha iyi konuma gelebilmek adına, çok daha fazla çalışıp, istediğimiz yere gelmeye çalışacağız. Her şey daha iyi olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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