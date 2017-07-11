BUDİST RAHİBE 7 ÇOCUĞA TACİZDEN HAPİS CEZASI
Almanya'da Budist bir rahip, 7 erkek çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Augsburg Eyalet Mahkemesi, 62 yaşındaki rahibi, 4 ile 13 yaşları arasındaki 7 erkek çocuğuna 15 yıl boyunca cinsel tacizde bulunmaktan suçlu buldu.
TACİZCİ RAHİBİN CEZASI 7 YIL 9 AY HAPİS
Mahkemenin kararında, rahibin 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
BİLGİSAYARINDAN ÇOCUK PORNOSU ÇIKTI
Kararda, rahibin evindeki bilgisayarda çok sayıda çocuk pornografisi içeren fotoğraf ve video bulunduğu ifade edildi.
RAHİP, SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ
Budist rahip, davanın başında suçlamaları kabul ettiği için bazı reşit olmayan çocuklar tanık olarak dinlenmedi.
ÇOCUKLARA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Rahibin ayrıca, söz konusu çocuklara 35 bin avro tazminat ödeyeceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Kktc, Artan Sıcaklardan Dolayı Dışarıda Çalışmayı Yasakladı
- Kuraklığın Ele Alındığı Toplantıyı Davetsiz Misafir Bastı
- Mağaza Çalışanlarının Size Asla Söylemeyeceği 10 Şey
- Küresel Sera Gazı Salınımının Yüzde 71'ini Sadece 100 Şirket Gerçekleştiriyor
- Gazprom Ve Botaş'tan Türk Akımı'yla İlgili Önemli Anlaşma
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat
- Japonya'da Felaket! Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu: 18 Kişi Öldü 20 Kişi Hala Kayıp
- Almanya Çekiliyor İddiası Sonrası İncirlik'te Hareketli Dakikalar!
- Irak Hükümetinin Musul'da Resmi Zafer İlanı 'an Meselesi'
Bu Haberle İlgili Yorumlar