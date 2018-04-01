BUFFON'DAN RONALDO İTİRAFI: GECE RÜYALARIMA GİRİYOR
Juventus'un tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, Şampiyonlar Liginde karşılaşacakları Real Madrid maçı öncesi, "Cristiano Ronaldo rüyalarıma giriyor." dedi.
Uzun yıllardır Juventus kalesini koruyan Gianluigi Buffon, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Real Madrid maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
"RONALDO BANA UYKUSUZ GECELER VERİYOR"
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Buffon, "Cristiano Ronaldo ile karşılaşacak olmak bana uykusuz geceler veriyor, rüyalarıma giriyor" sözlerini kullandı.
Real Madrid eşleşmesini değerlendiren tecrübeli kaleci, "Bu eşleşmenin iki ayaklı olduğunu unutmamak lazım. Her zaman en yetenekli takım kazanmıyor. İki maçta da onlardan daha iyi performans gösterirsek inanılmaz bir başarı yakalarız" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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