

Ankara







Ankara Valisi Ercan Topaca, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Ankara'da eğitime ara verildiğini ifade etti.







Okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir karar verilmemişken, akşam saatlerinde sosyal medyada valiliğin logosu kullanılarak Ankara'da okulların tatil edildiğine dair gerçek dışı paylaşım yapıldığını ve bunun hızla yayıldığını belirten Topaca, bazı yayın organlarının da bu konuda teyit almadan "son dakika" haberler geçtiğini, bu durumun ise vatandaşlarda beklentiye yol açtığını söyledi.







Ankara Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı sürece gerçek dışı paylaşımlara ve asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Topaca, kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin yanı sıra teyit edilmemiş haberlerin kamuoyunda, okulların tatil edilmesine ilişkin yarattığı büyük beklenti nedeniyle tatil kararı aldıklarını kaydetti.







Topaca, Ankara Valiliğinin web sitesinin hacklendiği iddialarının ise doğru olmadığını sözlerine ekledi.







Afyonkarahisar







Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler göz önünde tutularak, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.







Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.







Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar dün de tatil edilmişti.







Kırklareli







Demirköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak,yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime ara verildiğini söyledi.







İlçedeki birçok köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu hatırlatan Ak, dün de taşımalı eğitime ara verdiklerini anımsattı.







Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının yarına kadar etkili olmasının öngörüldüğü bildirildi.







Antalya







Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.







Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akseki merkezi ile bağlı mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün de eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.







Öte yandan, Akseki ilçe merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı, 47 mahalle yolu ulaşıma kapandı.







Yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapatılan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde karla mücadele çalışması aralıksız sürdürülüyor.







Aksaray







İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının yaşandığını belirtti. Yağışın etkisini artırdığını aktaran Kartal, kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini kaydetti.







Kırıkkale







Kırıkkale'de de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.







Nevşehir







Nevşehir'de gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim yapılmayacak.







Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, gece başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim öğretime ara verildi.







İl genelindeki kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı.







Öte yandan, oluşabilecek rüzgar ve fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.







Uşak







Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle bugün de ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.







Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler göz önünde tutularak, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi.







Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.







Uşak Valisi Ahmet Okur da tatiline ilişkin kararı sosyal medya hesabından paylaştı.







Uşak'ta önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar dün de tatil edilmişti.







Sakarya







Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan, Taraklı ile Geyve ilçelerinde tüm okullar tatil edildi.







Yoğun kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.







Kar yağışı nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda 30 aralık Cuma eğitim ve öğretime ara verildi. Taraklı ve Geyve ilçelerinde ise tüm okullar tatil edildi.







Bu arada, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 94 köy yolundan 80'i ulaşıma açıldı.







İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.







Çankırı







Çankırı'da, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim yapılmayacak.







Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.







Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.







Burdur







Burdur'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.







Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.







Bilecik







Bilecik kent merkezi ve 5 ilçede kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.







Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile Pazaryeri, Bozüyük, Sögüt, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.







Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.







Kocaeli







Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.







Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.







Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.







KOÜ de tatil







Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.







Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.







Eskişehir







Eskişehir Valiliği de kentte tüm okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu.







Bolu







Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.







Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkisini sürüdüren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.







Açıklamada, değerlendirmeler sonucunda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.







Bolu'nun Göynük ve Kıbrıscık ilçelerinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.







Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla Göynük ve Kıbrıscık ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.







Öte yandan, engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.







Konya







Konya'nın 3'ü merkez olmak üzere 16 ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.







Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile Akşehir, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Ilgın, Altınekin ve Yunak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma tatil edildiği bildirildi.







Isparta







Isparta'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.







İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Isparta'nın Eğirdir, Yalvaç, Keçiborlu, Senirkent, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.







Denizli







Denizli'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.







Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.







Açıklamada, "Devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz Serinhisar, Çameli, Babadağ, Güney ve Acıpayam ilçelerinde okullar 30 Aralık Cuma günü bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Pamukkale ilçesi sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve aşırı buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün izinli sayılacaktır. Çardak ilçemiz Söğüt ve Gemiş mahallerimizdeki okullarımız yoğun kar yağışı nedeni ile 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Çardak sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.







Kütahya







Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, buzlanma ihtimali ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle il genelinde tüm okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.







Balıkesir







Balıkesir Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk'ta okulların bugün tatil edildiği kaydedildi.







Öte yandan, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, özelikle rakımı yüksek ilçelere bağlı çok sayıdaki mahallede yollar kapandı. İstanbul-İzmir, Balıkesir-Bandırma yollarının açık olduğu, Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan Balıkesir-Edremit karayolunun Şapçı mevkisinde trafiğin zaman zaman durduğu bildirildi.







Bursa







Bursa'nın İznik, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Yenişehir ilçelerinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.







Çanakkale







Çanakkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar, Karaköy, Evciler, Türkmenli ve Muratlar köylerindeki taşımalı sistemli okullarda yarın eğitim öğretim yapılamayacak.







kaynak:trthaber