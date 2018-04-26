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BUGÜN SON GÜN! İKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ


Bugün son gün! İki büyükşehir belediye başkanı da istifa etti
Tarih : 26 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Bugün Son Gün! İki Büyükşehir Belediye Başkanı Da İstifa Etti(10/10)6

24 Haziran'daki seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri istifa etti. Dikkat çeken istifalar arasında Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Kaya bulunuyor.

SAAT 17:00'A KADAR BAŞVURU YAPABİLECEKLER

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için bugün son gün. Adaylık başvurusu yapmak isteyen kamu görevlileri bugün saat 17.00'ye kadar başvurularını yapabilecek.

İKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Kaya AK Parti'den aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldı.

ÖNCEKİ SEÇİMLERE GÖRE YOĞUN İSTİFA OLMADI

Habertürk TV'den Sibel Erdem'in aktardığına göre önceki seçimlere göre yoğun bir istifa olmadı. Bunun nedeni olarak kamu görevlilerinin erken seçime hazırlıksız yakalanması gösteriliyor. Bir diğer neden olarak da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanların Meclis dışından atanabilecek olması nedeniyle milletvekilliğine ilginin düşmesi gösteriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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