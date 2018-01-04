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Bugüne kadar böylesi görülmedi! Savunmada ihracat rekoru kırıldı

BUGÜNE KADAR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ! SAVUNMADA İHRACAT REKORU KIRILDI

Savunma sanayisinde ihracat, geçen yıl yüzde 3,72 arttı. Böylece 1,74 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektör, bugüne kadarki en yüksek dış satım rakamını yakaladı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 18:00
Puan Ver : Bugüne Kadar Böylesi Görülmedi! Savunmada İhracat Rekoru Kırıldı(7/10)3

Savunma sanayisindeki gelişmenin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan ihracat, geçen yıl yüzde 3,72 arttı. Böylece 1,74 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektör, bugüne kadarki en yüksek dış satım rakamını yakaladı. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların ihracatın yanı sıra ortak üretim, teknoloji transferi, ortak yatırım gibi yöntemleri kullanması uluslararası pazarlarda yeni kapıları açıyor.

BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK RAKAM

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin geçici ihracat verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün geçen yılki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,72 arttı. Böylece 2016'da 1 milyar 677 milyon 116 bin dolar olan sektörün ihracatı, 2017'de 1 milyar 739 milyon 453 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl ulaşılan bu rakam aynı zamanda savunma ve havacılık sanayisi açısından bugüne kadar yakalanan en yüksek ihracat miktarı olarak kayıtlara geçti.

Savunma ve havacılık sektörü 2011'de 883 milyon 845 bin, 2012'de 1 milyar 260 milyon 810 bin, 2013'te 1 milyar 388 milyon 803 bin, 2014'te 1 milyar 647 milyon 799 bin, 2015'te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar ihracat yaptı.

5 YILDA 8,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Sektörün son 5 yılda gerçekleştirdiği ihracatın ekonomik büyüklüğü ise 8,1 milyar dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı geçen yıl en yüksek seviyeyi 203 milyon 246 bin dolarla aralık ayında yakaladı. Sektörün ihracatının en az seviyeyi gördüğü temmuz ayında ise miktar 99 milyon 965 bin dolar oldu.

Türk lirası bazında sektörün ihracatı 2016'da 5 milyar 70 milyon lira iken, geçen yıl bu rakam 6 milyar 343 milyon 699 liraya ulaştı. Sektörün Türk lirası bazındaki ihracat artışı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

HİNDİSTAN İLK 3'E TIRMANDI

Sektörün yaptığı ihracatta geçen yıl ilk sırayı ABD aldı. ABD'ye ihracat geçen yıl, 2016'ya göre yüzde 18 artarak 692 milyon 312 bin doları buldu.

ABD'yi, 208 milyon 641 bin dolarla Almanya, 106 milyon 871 bin dolarla Hindistan izledi.

Sektörün ihracatta 2016'da en dikkati çekici artışlardan birini gerçekleştiği Hindistan'a geçen yıl yapılan ihracat da yüzde 125 arttı. Hindistan, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sıraya yükseldi.

Bu ülkeleri sırasıyla Fransa, Polonya, İngiltere, Suudi Arabistan, İtalya, Malezya, Azerbaycan, Türkmenistan, Katar izledi.

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatında bu ülkelerin dışında Ruanda, Bahreyn, Bangladeş, Umman, Filipinler, İrlanda ve Sudan gibi ülkelerde de kayda değer artışlar yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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