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bülent arınç'ın damadına tahliye

BÜLENT ARINÇ'IN DAMADINA TAHLİYE

Dört gün önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 13:48
Puan Ver : Bülent Arınç'ın Damadına Tahliye(9/10)11


Dört gün önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi. Geçtiğimiz ay da yine FETÖ'den tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı cezaevinden 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti.








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