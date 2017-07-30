Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy'un yer aldığı Dünya Güzellerim programı kanalın başını yaktı. Diva ile Afrodit'in kavga 450 bin TL cezaya mal oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Dünya Güzellerim' adlı programda Bülent Ersoy ile 'Afrodit' lakaplı şarkıcı Banu Alkan, birbirine girdi. İkilinin diyaloglarından izleyicinin rahatsız olması üzerine RTÜK 450 bin TL ceza kesti.

KAVGANIN PERDE ARKASI

Banu Alkan'ın, Safiye Soyman'a marka giymesinden bahsettiğini duyan Bülent Ersoy'un sabrı taştı ve Banu Alkan'a; "Benim yanımda markadan bahsetmeyeceksin; çünkü bir tane marka giymedin. Tahtakale'den gelme kumaşlara sarınıyorsun" dedi. "Ayıp ediyorsunuz" diyen, Banu Alkan'a Diva; "Niye ayıp edeyim, gerçekler bunlar. Siz doğruları duymak istemiyorsanız, benim yanımda marka konuşmayın" dedi. Bu diyalog Banu Alkan ve Bülent Ersoy'un arasındaki gerilimi artırdı. Yaşanan tartışmanın ardından Banu Alkan ve Bülent Ersoy bir kez daha kavga etti. Bülent Ersoy Banu Alkan'ın hakaret ettiğini duyunca ok gibi yerinden fırladı.

RTÜK 450 BİN TL CEZA KESTİ

Banu Alkan ve Bülent Ersoy'un kavgalarının ardından gelen şikayetler üzerine programı inceleyen RTÜK, programın izleyiciyi rahatsız eden diyaloglar içerdiğini belirledi. Bunun üzerine kanala, reklam gelirinin yüzde 1'ine denk gelen tam 450 bin liralık ceza kesildi.

Kaynak: haberinburada