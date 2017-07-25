Sosyal medyada Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirmeden önceki fotoğraflarını paylaşarak Bülent Ersoy'u çıldırtan ve Diva tarafından kendisine 50 bin TL'lik tazminat davası açılan ünlü sanatçı Onur Akay, "Ben Bülent Ersoy'u sevmeyen biri olsam, elimde sakallı fotoğrafı var onu da atardım" dedi. Ersoy, "Felaketlerden felaket beğensin" diyerek ayarı verdi."FELAKETLERDEN FELAKET BEĞENSİN"

Bülent Ersoy'a, "Tazminat davası açtığınız Felaket Tellalı Onur Akay sizinle ilgili açıklama yapmış, bu konu hakkında konuşabilir miyiz?" sorusu sorulunca "Zatıalinizle bu konuyu konuşma meraklısı değilim" diyen Ersoy daha sonra dayanamayarak, "Felaket Tellalı Onur Akay, kendisine felaketlerden felaket beğensin." diyerek Akay'a verdi veriştirdi.

DİVA: TÜRKİYE CUMHURİYETİ BANA PEMBE NÜFUS CÜZDANI VERDİ

"Onur Akay sizinle barışmak ve elinizi öpmek istiyormuş" sorusu üzerine ise çılgına dönen Diva, "Benim elimi öpebilmek için kaç masa dolaşmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana pembe nüfus cüzdanı verdi. Ben konservatuar bitirdim ve bu devletin diplomasıyla sabittir. Ben kimseyi kaale almam. Fotoğraflarımı yayınlarlar, basarlar ama önemli olan sesim. O yüzden böyle şeyleri geçin." dedi.

Kaynak: haberinburada