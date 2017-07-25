BÜLENT ERSOY, ONUR AKAY'A FENA ÇATTI: FELAKETLERDEN FELAKET BEĞENSİN
Onur Akay, Bülent Ersoy'a "Elimde sakallı fotoğrafları var" diyerek büyük bir pot kırmıştı. Diva, "Felaketlerden felaket beğensin" diyerek sopayı gösterdi.
Sosyal medyada Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirmeden önceki fotoğraflarını paylaşarak Bülent Ersoy'u çıldırtan ve Diva tarafından kendisine 50 bin TL'lik tazminat davası açılan ünlü sanatçı Onur Akay, "Ben Bülent Ersoy'u sevmeyen biri olsam, elimde sakallı fotoğrafı var onu da atardım" dedi. Ersoy, "Felaketlerden felaket beğensin" diyerek ayarı verdi."FELAKETLERDEN FELAKET BEĞENSİN"
Bülent Ersoy'a, "Tazminat davası açtığınız Felaket Tellalı Onur Akay sizinle ilgili açıklama yapmış, bu konu hakkında konuşabilir miyiz?" sorusu sorulunca "Zatıalinizle bu konuyu konuşma meraklısı değilim" diyen Ersoy daha sonra dayanamayarak, "Felaket Tellalı Onur Akay, kendisine felaketlerden felaket beğensin." diyerek Akay'a verdi veriştirdi.
DİVA: TÜRKİYE CUMHURİYETİ BANA PEMBE NÜFUS CÜZDANI VERDİ
"Onur Akay sizinle barışmak ve elinizi öpmek istiyormuş" sorusu üzerine ise çılgına dönen Diva, "Benim elimi öpebilmek için kaç masa dolaşmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana pembe nüfus cüzdanı verdi. Ben konservatuar bitirdim ve bu devletin diplomasıyla sabittir. Ben kimseyi kaale almam. Fotoğraflarımı yayınlarlar, basarlar ama önemli olan sesim. O yüzden böyle şeyleri geçin." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'den Yeni Parti İçin İlk Yorum: Allah Hayırlı Etsin
- Tübitak Uzmanının Evde Yaptığı Deney Sonucu Elleri Kopan Oğlu, Gözlerini De Kaybedebilir!
- Pkk'dan Su Deposuna Hain Tuzak!
- 'esra Abla' Sevgilisi Çıktı, Mahkeme 'öteki Erkek' Kararını Verdi
- Araç Kullanırken Ayağına Yılan Dolandı! İmdadına İtfaiye Yetişti
EKONOMİ HABERLERİ
- Turizmciler, Hükümetten 31 Ağustos'u Da Tatil İlan Etmesini Bekliyor
- Sgk'dan 20 Yıllık Emekliye Büyük Şok! Prim Günü Eksik Diye Maaşını Kestiler
- Yüzde 100 Akü Enerjisiyle Çalışan Feribot Denizle Buluştu
- Kredi Kartları Online Alışverişe Ne Zaman Kapatılacak ?
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
SPOR HABERLERİ
- Psg'li Taraftarların İstediği Cristiano Ronaldo: Real Madrid'de Kalıyorum
- Tenis Turnuvasına Nazi Eylemi Damga Vurdu
- Göztepeli Taraftarın Sabri Sarıoğlu İle İlgili Mesajı, Yağmur Sarıoğlu'nu Mest Etti
- Başakşehirli Adebayor: Daha Önce Beşiktaş'la Anlaşma Noktasına Gelmiştim
- Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a Transferinin Detayları Ortaya Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Konuşmasını Gölgede Bırakan Kadın! Ona Bakmaktan Kimse Başkanı Dinleyemedi
- Beden Dili Önemli! Beyaz Saray'ın Yeni Basın Sözcüsü Dersini İyi Çalışmış
- İki Minnoş, Koskoca Eve Sığamadı! Kedi, Bebeğe Çelme Taktı
- Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
- Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar